Tunus'ta seçimin ikinci turu tamamlandı

Ülke genelindeki 779 bölgede kurulan, 2 bin 37 seçim merkezinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker tarafından, sandıklar kapanmadan 2 saat önce yapılan son açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 10,27 olduğu açıklandı.

İLK TURDA YÜZDE 50 OY ORANINA ULAŞILAMADI

Seçimlerin ikinci turunda, ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamayan 779 seçim bölgesi için 1558 aday yarıştı.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, toplam seçmen sayısını 4 milyon 181 bin 871 olarak duyurmuştu.

Seçimlerin ilk turunda katılım oranının yüzde 11,84 düzeyinde kalması, başta muhalefet olmak üzere Tunus’taki siyasi kamuoyunun Cumhurbaşkanı Kays Said’i eleştirmesine neden olmuştu. REKLAM İlk turda, 1349 bölgede adaylar seçimi kazanmış, 779 bölgede ise seçimler ikinci tura kalmıştı. BÖLGESEL VE YEREL ULUSAL KONSEYİ 77 ÜYEDEN OLUŞACAK Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek.