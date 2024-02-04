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        Tunus'ta seçimin ikinci turu tamamlandı

        Tunus'ta, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:30
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        Tunus'ta seçimin ikinci turu tamamlandı
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        Ülke genelindeki 779 bölgede kurulan, 2 bin 37 seçim merkezinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

        Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker tarafından, sandıklar kapanmadan 2 saat önce yapılan son açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 10,27 olduğu açıklandı.

        İLK TURDA YÜZDE 50 OY ORANINA ULAŞILAMADI

        Seçimlerin ikinci turunda, ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamayan 779 seçim bölgesi için 1558 aday yarıştı.

        Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, toplam seçmen sayısını 4 milyon 181 bin 871 olarak duyurmuştu.

        Seçimlerin ilk turunda katılım oranının yüzde 11,84 düzeyinde kalması, başta muhalefet olmak üzere Tunus’taki siyasi kamuoyunun Cumhurbaşkanı Kays Said’i eleştirmesine neden olmuştu.

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        İlk turda, 1349 bölgede adaylar seçimi kazanmış, 779 bölgede ise seçimler ikinci tura kalmıştı.

        BÖLGESEL VE YEREL ULUSAL KONSEYİ 77 ÜYEDEN OLUŞACAK

        Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek.

        İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

        Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus’ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Konseyde görev yapacağı için her 3 ayda bir Konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

        En önemli görevi Meclis ile yerel yönetimler arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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