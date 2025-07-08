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        Haberler Dünya Tunuslu Nahda lideri Gannuşi'ye 14 yıl hapis cezası | Dış Haberler

        Tunuslu Nahda lideri Gannuşi'ye 14 yıl hapis cezası

        Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 14 hapis cezasına çarptırıldı. Gannuşi "devlet güvenliğine komplo" davası kapsamında yargılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:51 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:51
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        Tunuslu lider Gannuşi'ye 14 yıl hapis
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        Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, “devlet güvenliğine komplo” davası kapsamında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Tunus resmi ajansı TAP'ta yer alan habere göre, söz konusu davanın duruşması bugün başkentteki ilk derece mahkemesinde yapıldı.

        Mahkeme, Gannuşi'ye "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası verdi.

        Aynı davada eski Tunus İstihbarat Başkanı Mehrez ez-Zuari, Tunus Kartaca Uluslararası Havalimanı eski Uçak Güvenliği Birimi Başkanı Abdülkerim el-Ubeydi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Habib el-Levz ve Bin Arus vilayetinin Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan el-Hamzavi de 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Gıyabında yargılanan sanıklar hakkında da kararlar çıktı. Buna göre eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Nadiye Ukkaşe, Raşid el-Gannuşi’nin oğlu Muaz el-Gannuşi ile Nahda yöneticileri Adil ed-Daada ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam hakkında 35’er yıl hapis cezası verildi.

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