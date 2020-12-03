Reuters

Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle üretimi geçici süre kademeli olarak durduracak. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren üretime ara verileceği belirtilerek, yeniden

faaliyete başlanması için öngörülen tarihin 28 Şubat 2021 olduğu ifade edildi.

Faaliyetlerin durdurulması nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 250.000 ton azalma öngörüldüğünün belirtildiği açıklamada "Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden, satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması beklenmemektedir" denildi.