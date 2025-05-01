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        Haberler Spor Diğer TUR 2025'in 5. etabı iptal edildi! - Diğer Haberleri

        TUR 2025'in 5. etabı iptal edildi!

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris - Aydın Etabı iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:03
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        TUR 2025'in 5. etabı iptal edildi!
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 5. etabı olan Marmaris - Aydın etabı yağmurlu hava sebebiyle iptal edildi.

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10.40’ta verilmesi kararlaştırıldı. Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 6. etap olan Selçuk - Selçuk etabıyla devam edecektir" denildi.

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