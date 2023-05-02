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Bursa'da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği kazanın nedeni, 'sürücü hatası'

Bursa'da, gezi dönüşünde kontrolden çıkarak devrilen tur otobüsü kazasında bilirkişi raporu hazırlandı. Şoför ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı belirtildi

Bursa'da, gezi dönüşü tur otobüsünün devrildiği kazanın nedeni belli oldu - Güncel haberler
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DHA

Çanakkale'de geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilmesi sonucu şoför ile 1 öğrencinin öldüğü kazanın bilirkişi raporu çıktı.

DHA'da yer alan habere göre raporda, otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği belirtildi.

Kaza, pazar gecesi Bursa- Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale gezisinden dönen, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri ve öğretmenlerini taşıyan Kemal Arslan (59) yönetimindeki tur otobüsü, sürücünün ani fren yapması sonucu kontrolden çıktı. İçerisinde 47 yolcu bulunan otobüs, yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada sürücüsü Kemal Arslan ile öğrenci Çağan Özgen Çelik (12) hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yaralılardan 18'i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılara ise kaza yerinde ayakta müdahale edildi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi, kaza yerinde ve otobüste incelemede bulundu. Rapora göre, otobüste herhangi bir mekanik arıza olmadığı, kazanın sürücü hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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