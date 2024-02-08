Turabi neden elendi? İşte Survivor'da en son yaşanan gelişmeler
Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından biri olan Turabi, daha önce iki kez Survivor'ı kazanmıştı. Ancak Turabi'den hayranlarını üzecek bir haber geldi; Turabi artık Survivor'da yarışmaya devam etmeyecek. Peki, Turabi elendi mi ve neden elendi? İşte, detaylar...
Survivor'da dün akşam Acil Durum Konseyi toplandı. Acun Ilıcalı etrafında toplanan All Star yarışmacıları, Turabi'nin artık Survivor'da yer almayacağını öğrendi. Peki, Turabi elendi mi ve neden Survivor'da yok? İşte, detaylar...
TURABİ SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?
Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmada ilginç bir gelişme yaşandı. Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam etmemeye karar verdiği bildirildi. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılara şunları söyledi;
Turabi iddialı bir yarışmacıydı ve performansıyla da bunu gösterdi; Survivor'da kısa sürede iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken Turabi'nin bir sakatlığı oldu; doktor kontrolündeydi, yaklaşık 5 gün doktorla görüştüler. Bu beş günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil.
Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi.
TURABİ NEDEN SURVIVOR'DAN ELENDİ?
Turabi, sağlık sorunlarından dolayı Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.
Turabi açısından erken bir veda olduğunu söyleyen Ilıcalı, Turabi'nin adada kaldığı süre boyunca elinde de ciddi bir rahatsızlığı olduğunu belirtti.