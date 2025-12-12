Habertürk
        TÜRASAŞ üretimde rekora koşuyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılı içinde 100 adeti askerî tank taşıma olmak üzere 673 yük vagonunu teslim ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın üretimde rekora koştuğunu belirterek sadece son bir haftada ise yerli ve milli olarak üretilen 2 tren setini ve 2 lokomotifi teslim ettiklerini kaydetti

        Giriş: 12.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:35
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağını genişletirken aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için demiryolu sanayisini de güçlendirdiklerini belirtti.

        Bakan Uraloğlu, bu doğrultuda Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ’nin (TÜRASAŞ) tesislerini yenileyip üretim kapasitesini artırdıklarını kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, 2025 yılı içinde 16 Adet E5000 Millî Elektrikli Lokomotifin, 100 adeti Askerî Tank Taşıma olmak üzere 673 yük vagonunu teslim ettiklerini ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, "TÜRASAŞ tesislerimizi yenileyip üretim kapasitesini artırdık. E5000 Millî elektrikli lokomotifi, Millî elektrikli tren ve banliyö tren setlerimizi seri üretime aldık. Milli Hızlı Tren Seti üretimine başladık. Yıl sonuna kadar 10. elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık’a; 8. millî banliyö setini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu, ayrıca son bir haftada da TÜRASAŞ’ın Milli Elektrikli Tren’in 6’ncı setini, Milli Banliyö Tren Setinin 5’incisini, E5000 Milli Elektrikli Lokomotifin 15 ve 16. setlerini teslim ettiklerini belirterek “TÜRASAŞ üretimde rekora koşuyor. Sadece son bir haftada yerli ve milli olarak ürettiğimiz 2 tren setini ve 2 lokomotifi teslim ettik" şeklinde konuştu.

        Bakan Uraloğlu, ayrıca 2026 yılında Sakarya’da kurulacak Hızlı Tren Fabrikası’ndaki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

