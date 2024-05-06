Tureks halka arz gelirini GES ve makinelere yatırdı

Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka açılan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, halka arzdan elde ettiği geliri üretim için gerekli olan tüm enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi yatırımı ve üretim hızını 4'e katlayacak yeni makine parkına harcıyor. Güneş enerjisi (GES) yatırımlarının hem çatı hem arazi olarak 2024’in ilk yarısında devreye gireceğini söyleyen Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç "Buradaki fabrikanın çatılarına ve araziye yapıyoruz. 2 megawatt çatılar, 4,81 de arazide oluyor GES’imiz. Enerjinin tamamını sağlıyor. Karamanlı ile birlikte Türkiye’deki tüm tesislerimizin enerjilerinin tamamını sağlıyoruz. GES’de çok hızla hareket ettik. İyi sonuçlanacağını umuyoruz" dedi.

REKLAM Bunun yanında üretim tesislerinde ambalaj malzemesini azaltıcı otomatik paketleme sistemi üzerine çalıştıklarını vurgulayan Turunç, "Bir de bu proje üretimiyle ilgili çok daha hassas otomatik makineleşme yoluna giriyoruz. 2024’ün sonunda bütün yatırımlarımızı bitirmiş oluruz. GES yatırımları 4 milyon 380 bin dolar civarında. Bizim fabrikaya yapacağımız yatırım 2 milyon dolar civarında olacak. Amerika ve Avrupa’da pazarlama ağında yaptığımız yatırım var. Onların sadece yapılabiliyor olması rakamsal değerinden çok daha değerli" diye konuştu.

İTALYA'DA PAZARLAMA AĞI KURACAK Amerika’daki ağı Avrupa’ya taşımak çalışmaları olduğunu anlatan Turunç, İtalya Verona’da lojistik depolarının hazırlıklarını başlattıklarını belirterek şunları söyledi "Görüşmeler tamamlandı. Lojistik deponun açılmasıyla arkasının da hızla geleceğini düşünüyorum. İtalya lojistik olarak bu işlerin merkezi. Doğal taş, seramik gibi ürünlerin lojistiği Verona çevresinden çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Avrupa’nın herhangi bir şehrine giden, mermer taşıyabilecek bir kamyonu Veraona’da mutlaka bulabilirsiniz." Marble Systems Tureks bugün Türkiye’de Denizli, Sivas, Burdur, Kütahya (Altıntaş) ve Antalya (Korkuteli) ile Afyon ve Konya’da ikişer tane olmak üzere toplam 9 mermer ocağıyla üretimlere devam ediyor. Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 36 bin metrekare üzerine kurulu modern üretim tesisinde, mimari, iç mekân tasarımı ve peyzaj projeleri için benzersiz ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Doğal taş üretimi ve taş ocakçılığına yaptığı yatırımlarla yıllık üretim kapasitesi Türkiye’de 450 bin metrekareye, Amerika organizasyonu ile birlikte 1 milyon metrekareyi geçiyor.

REKLAM İHRACATIN PAYI YÜZDE 93 Osman Turunç'un verdiği bilgilere göre şirketin cirosu geçen yıla oranla yüzde 42 artışla 1 milyar 655 milyona ulaştı. Bu rakamın karşılığı ise 69.7 milyon dolar. Cironun 64.9 milyon doları ise ihracat gelirlerinden oluşuyor. Şirketin cirosunun içinde ihracatın payı yüzde 93 oranında. Tureks'in aktif büyüklüğü de yüzde 88 artışla 2 milyar 391 milyon TL’ye ulaşmıştır. Öz kaynakları yüzde 209 artarak halk arz gelirinin de etkisiyle 1 milyar 450 milyon liraya çıkan şirketin net kârlılığı da geçen yıla oranla yüzde 33 artışla 129 milyon lira oldu. Şirketin FAVÖK artış oranı yüzde 23, FAVÖK tutarı ise 254 milyon 455 bin lira olarak hesaplandı.

NASIL KURULDU NASIL BÜYÜDÜ? Osman Turunç şirketin tarihi hakkında ise şu bilgileri verdi: "İki oluşumumuz var. Biri Amerika’daki Marble Systems diğeri de Tureks Turunç Madencilik. Tureks Turunç Madencilik 1986 yılında kuruluyor, Marble System ise 1982 yılında Amerika’da kuruluyor. 1982 yılında Amerika’da kurulduğu zaman babamın mermerin değerli bir malzeme olduğu, Türkiye’de yeterli değeri bulmadığı ve pazarlanması gerektiği teşvikleriyle abimi mermer pazarlamaya yönlendiriyor. Abim Münir Bey Marble Systems’ı kuruyor. Malzemeleri toplamak değerlendirmek üretmek vb, kısmını babam ticari geçmişinden dolayı üstleniyor. 1986 yılında işler ilerleyince Tureks’i kuruyorlar. Marvel Systems ayrı, Tureks ayrı olarak büyüdü ama aynı ailenin farklı mensupları olarak organik bağları hep kuvvetliydi. 2004 yılında zaten Müdür Bey'in yine vizyonu ile SAP’ye geçtik. Bu o dönem için çok büyük bir alt yapıydı. Her iki firmanın dijital olarak birbirleri ile bağlantılarını sağlayabildik. İki firma arasında çok iyi bir entegrasyon sağlandı."