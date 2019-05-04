Muğla'nın Datça ilçesinde hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti.
Datça'da tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren patates hasadı için tarlalara gidiyor. Traktör yardımıyla çıkartılan patatesler, topraktan arındırılıp selelere daha sonra kasalara doldurularak tarlada bekletilen kamyonlara yükleniyor.
Datça ilçesinde 400 dönüm arazide patates ekimi yapan üretici Mehmet Eren, AA muhabirine, 6 yıldır turfanda patates üretimi yaptığını söyledi.
Verimin bu yıl oldukça iyi olduğunu dile getiren Eren, şöyle konuştu:
"Dönüme ortalama 3 ton patates alıyoruz. Fiyatlar bu yıl çok güzel. Tarlada ürünü ortalama 3,5-4 liraya satıyoruz. Çiftçi bu yıl güzel para kazanıyor. Ben de yaklaşık 400 dönüm alana patates ektim. İlerleyen yıllarda bunu artırmaya devam edeceğim. Datça aslında turizm bölgesi olarak bilinir ancak patatesiyle de ünlü oldu artık. Çünkü patatesle daha önce hiç tanışmamış genç topraklardan çok kaliteli patates alıyoruz. Yaklaşık 18 çeşit patates üretimi yapıyoruz."
Türkiye'de turfanda patates hasadının ilk yapıldığı yerlerden birinin Datça olduğunu anlatan Eren, "Adana'da da hasat yapılıyor. Buradan sonra Ödemiş'te hasat başlayacak. Yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyatlar önümüzdeki günlerde düşecek ve vatandaşın alım gücü daha da yükselecek. Ülkemizde arz eksikliği vardı. Bu nedenle fiyatlar yüksekti. Ancak bu yıl yüksek ve kaliteli ürün var. 15-20 gün içerisinde fiyatlar makul hale gelecektir." şeklinde konuştu.
Patates ticareti yapan Erdal İdu ise önceki yıllarda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle birçok çiftçinin patates ekimi yapmadığını söyledi.
Yeni mahsulün çıkmasıyla birlikte fiyatlarda düşüşler başladığını anlatan İdu, "Fiyatların yükselmesindeki en büyük etkenlerden biri de büyük market zincirlerinin üreticilerden ucuz fiyata aldığı patatesleri 3 katına satması. Yetkililerin bunu mutlaka önlemesi ve denetlemesi gerekiyor." diye konuştu.
İdu, Datça'dan kamyonlara yükledikleri patatesleri, Türkiye'nin birçok iline göndermeye başladıklarını ifade etti.
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