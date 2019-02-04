Kariyerinde birçok farklı klüpte futbol oynayan Turgut Uçar, teknik direktörlük kariyerine devam ediyordu. Bir süredir rahatsızlığından dolayı hastanede devam eden Tugut Uçar hayata gözlerini yumdu. Vefatının ardından Trabzonspor, Altınordu ve Karşıyaka gibi klüpler başsağlığı mesajı yayınladı. Peki, Turgut Uçar kimdir? İşte, hayatı ve kariyerine dair detaylar...
TURGUT UÇAR KİMDİR?
Turgut Uçar, 10 Mart 1964 İzmir doğumlu, eski Türk futbolcu, teknik direktördür. Altay ve Trabzonspor'da uzun seneler defans mevkiinde oynamış ve günümüzde teknik direktörlük yapmaktadır. 2. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktörlük yapmaktadır.
Futbolculuk Kariyeri
Futbola Altay altyapısında başlayan Turgut Uçar 1982 senesinde a takıma yükseldi ve burada yedi sezon düzenli olarak oynadı. Buradaki 1983-84 sezonunun sonunda takımıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Ardından Trabzonspor'a trasnfer oldu ve dört sezon boyunca burada takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı. Daha sonraki seneler Gaziantepspor, Karşıyaka ve Balıkesirspor'da oynadı. Son olarak bir sezon Soma Linyitspor'da oynadıktan sonra 1999 senesinde burada aktif futbola veda etti.
Teknik Direktörlük Kariyeri
Futbola veda'sını ardından araliksiz antrenörtlük yapamaya başladı ve ilk deneyimi olarak futbola başladı Altay'da yardımcı antrenörlük yapti. Bunun ardından birçok takım'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük olarak çalıştı. Genelde 1. Lig ve 2. Lig takımlarında görev almaktadır ve birkaç istisna dişinda ege yöresinin takımlarında görev almaktadır.
Ağustos 2010'dan Kasım 2010 tarihine kadar Tokatspor'da teknik direktörlük yaptı. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Karşıyaka'yı çalıştırdı. 13 Şubat 2011 tarihinde Altay'a karşı ve 20 Şubat 2011 Mersin İdman Yurdu'na karşı alınan yenılgılerden sonra istifa ettiğini açıklamıştır. İstifasını bu sözlerle dile getirmiştir
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