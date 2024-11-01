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        Haberler Gündem Güncel Turgutlu'da yağmur duası yapıldı | Son dakika haberleri

        Turgutlu'da kuraklığın bitmesi için yağmur duası yapıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuraklığın son bulması dileğiyle yağmur duası yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:59
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        Turgutlu'da yağmur duası yapıldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar, futbol sahasında toplandı.

        Pilav hayrının da yapıldığı etkinlikte kuraklığın son bulması ve yağmurun başlaması yakarışıyla dualar edildi.

        Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da duaya katıldı.

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