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Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı rolüyle tanınan ünlü oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Turhan Kaya
İHA

İHA'nın haberine göre; 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan 69 yaşındaki Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın koronavirüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol aldı.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Turhan Kaya'yla ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınlayan Oyuncular Sendikası, "Değerli dizi ve sinema oyuncusu, meslektaşımız Turhan Kaya'yı kaybettiğimizi öğrendik, çok üzgünüz. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.

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