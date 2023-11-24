Turist sayısı 10 ayda 50 milyonu aştı Türkiye'yi tercih eden toplam ziyaretçi sayısı yılın ilk 10 ayında 50.2 milyon oldu

50.2 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞAN TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE YAKLAŞIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2023 yılının 10 ayında toplam 50 milyon 217 bin 181 ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye’ye ocak-ekim döneminde gelen ziyaretçilerin 44 milyon 200 bin 79’unu yabancılar oluştururken yurt dışı ikametli vatandaşlar ise 6 milyon 17 bin 102 kişi ile 10 aylık toplam ziyaretçi sayısı içerisinde yerini aldı.

Tatillerinde Türkiye’yi tercih eden yabancı sayısı 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58 artış gösterdi.

Türkiye’ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.02 artış ve 5 milyon 838 bin 203 kişi ile birinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 8,38 artış ve 5 milyon 715 bin 838 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 12.28 artış ve 3 milyon 598 bin 870 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

EKİMDE ALMANYA İLK SIRADA

Türkiye’yi ekim ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.83 artarak 4 milyon 987 bin 112’ye ulaştı.

Ekim ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına göre 860 bin 635 kişi ile Almanya birinci, 672 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 441 bin 449 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran takip etti.