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Haberler Gündem 3. Sayfa Turistlerin şelale gezisinde feci olay!
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Turistlerin şelale gezisinde feci olay! Rus turist öldü, 2 kişi yaralı

Muğla'da şelaleye ulaşmak için yürüyüş yapan grubun üzerine ağaç devrildi. Olayda ağacın altında kalan Rus turist hayatını kaybederken, biri İngiliz 2 kişi yaralandı

Turistlerin şelale gezisinde feci olay!
AA

Muğla'da şelaleye ulaşmak için yürüyüş yapan grubun üzerine ağaç devrilmesi sonucu Rus turist yaşamını yitirdi.

Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesi'ndeki şelaleye giden turistlerin üzerine, yağış nedeniyle kök kısmında boşluk oluştuğu belirlenen ağaç devrildi.

Olayda Rus uyruklu Alla Medvedevo (63), İngiliz Emily Greavet (19) ile Servet Çoban (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Medvedevo, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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