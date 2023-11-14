Turizm yatırımcıları İstanbul'da buluşacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği Tourism Investment Forum’un (TIF) üçüncüsü 29 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TTYD Başkanı Oya Narin, TIF etkinliği öncesi medyayla bir araya geldi ve etkinlik hakkında bilgi verdi. TTYD Başkanı Oya Narin, “Turizme ve turizm yatırımlarına yönelik güçlü planların, büyük vizyonun ve gerçekçi stratejilerin paylaşılacağı TIF 2023 dev bir buluşma noktası olacak” dedi.

Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getireceklerini vurgulayan Oya Narin, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Narin, “TIF2023 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. TIF2023 katılımcılarla birlikte sektöre yeni ve yenilikçi modeller yaratmayı hedefliyor” dedi. Narin’in verdiği bilgiye göre, TIF2023’ün, Türkiye ve yakın coğrafyada Türk Markalarını dünyaya açmak ve yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için turizm yatırım ağlarının temel buluşma platformu olması amaçlanıyor.

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ORTA VADELİ PROGRAM'DA TURİZME 'CARİ DENGEYE KATKI' MİSYONU

TTYD Başkanı Oya Narin konuşmasında Eylül ayında yayımlanan Orta Vadeli Program’a (OVP) ve OVP’de turizme ayrılan öneme de yer verdi. Oya Narin, “Turizme OVP’de çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verilmiş durumda. Yıllık turizm gelirlerinin 2023 ile 2025 yılları arasında sırası ile 56, 60, 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 2026 senesinde 71 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Turizm gelirlerinin bu şekilde ivmelenmesi ile cari dengenin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Bu çerçevede OVP, turizm sektörüne cari işlemler dengesinin sağlanması noktasında önemli bir görev atfediyor” ifadeleriyle konuya dikkat çekti.

Bu görevin sağlanabilmesi için Türk yatırımcıları Türkiye’ye daha fazla yatırıma ve yabancı yatırımcıları da Türkiye’de yatırıma çekmeye ve Türk markalarının daha güçlü şekilde yurt dışında temsil edilmesine ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Narin, tüm bu çabaların Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında bu noktaların yeni bir turizm yol haritasında bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

"GÜÇLÜ ALTYAPI YATIRIMLARIMIZLA REKABETE AÇIĞIZ"

Toplantıya TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güreli, TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Bilgili Ercantürk ve TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Heyfegil de katıldı. Ali Güreli, İstanbul’un yumuşak güç (soft power) olarak önemli olduğunu söyledi ve özellikle kültür, sanat ve gastronominin şehrin marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Güreli, Anadolu şehirlerinde de benzer bir eğilimin bulunduğuna değindi. Şerife Bilgili Ercantürk ise nitelikli yatırımların önemine dikkat çekti ve Galataport gibi örneklerin artması gerektiğini aktardı. Ercantürk, “Buna benzer karma projelerle hem yerli halkın hem de turistlerin beraber olması önemli” dedi. Ayla Heyfegil de Avrupa ve Ortadoğu’daki turizm yatırımları hakkında bilgi verdi ve özellikle Ortadoğu’daki yatırımların arttığını belirtti. Heyfegil bu yatırımlara Türkiye’nin güçlü altyapısıyla yanıt verdiğini hatta gerek yatırımcı gerek danışman sıfatı ile yer aldığını ve rekabete açık olduklarını vurguladı.

Turizm sektörüne yön vermek, sürdürülebilir destek sağlayacak modelleri yaratmak, finansal yapıyı güçlendirmek, doğrudan döviz girdisi yaratan sektör olarak destekler oluşturmak ve Türkiye’den global turizm zincir markalarını ortaya çıkarabilmek gibi pek çok konu başlığının tartışılacağı TIF’e yerli ve yabancı yatırımcıların katılımı bekleniyor.

TIF2023, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenecek, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) stratejik ortaklığında gerçekleşecek.