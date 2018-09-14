Turizm
Turizm
Haberler > Ekonomi > Turizm

Turizmde 2019 beklentisi yüksek

Ülke ve turizm faaliyetlerinin dünya çapında tanıtım, teşvik ve yeni yatırımlar ile sektördeki sivil toplum örgütlerinin çabası sonucu eski günlerini yakalayan turizm sektörü, 2018'i rekor turist sayısıyla kapatmaya hazırlanıyor

14.09.2018 - 13:37 | Güncelleme: AA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, turizmde yaz sezonunun bitmediğini söyledi. Eylülün en verimli aylardan biri olduğunu dile getiren Ayık, Avrupa ve diğer yurt dışı pazarlarda misafirlerin gelmeye devam ettiğini bildirdi.

"Beklentilerimiz doğrultusunda bir sezon yaşıyoruz. Yıl sonunda Türkiye olarak 40 milyonun üzerinde bir yabancı ziyaretçi sayısını göreceğiz." bilgisini veren Ayık, çocukları okula giden aileler için tatil döneminin kapandığını, ancak çocuğu okul çağında olmayan veya orta yaş seviyesi üzerindekiler için eylülün güzel bir tatil dönemi olduğunu vurguladı.

Fiyatların daha makul, iklimin yumuşak olduğunu anlatan Ayık, sadece yurt dışında değil iç pazarda da hareketin devam ettiğini, otel doluluklarının iyi olduğunu ifade etti.

Turizmdeki olumlu iklimi önümüzdeki yıl da beklediklerini vurgulayan Ayık, şu anda bile rezervasyonların gayet iyi gittiğini bildirdi.

Ayık, 2019'a dönük taleplerde ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Beklentimiz 2019'da da çift haneli bir büyüme. İnşallah önümüzdeki yıl gelir anlamında da bu yıldan iyi olacak." dedi.

YÜZDE 15-20 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu üyesi Ali Kızıldağ da turizmde güzel bir yıl geçirdiklerini, yaz aylarındaki hareketin hala devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de okulların açılması nedeniyle ay başında rezervasyonlarda biraz durgunluk yaşandığını, ancak şu anda rezervasyonların gayet iyi durumda olduğunu aktaran Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Yurt içi pazarda son dakika rezervasyonları çok alışılagelmiş olduğu için her gün ciddi anlamda rezervasyon alıyoruz. Eylül de güzel geçiyor. Ekimde de zaten daha önceden planlanmış kongreler, toplantılar var. Tatilciler de devam edecek. Bu yıl turizmde, hem turist sayısı hem de turizm gelirleri anlamında rekor olarak kayda geçeceği bir yıl olacak. 2015 sonlarında başlayan, 2016, 2017 yıllarındaki tüm sıkıntıların aşılmış olduğu bir yıl yaşadık 2018'de. Ben 2019 yılının turist artışının 2018'in yüzde 15-20 üzerinde olacağını tahmin ediyorum. İnşallah sıkıntılı bir durum yaşamazsak 2019 yılı 2018'den daha iyi olacak."

"DENGELİ FİYATLA 2019 ALTIN YIL OLUR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da 2018'in konaklama sektörü, acentalar ve diğer esnaf yönünden oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Dolulukların istenilenin üzerinde olduğuna işaret eden Aslan, tatmin eden mutlu bir sezon yaşadıklarını, sezonun tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Gerek yurt dışı, gerekse yurt içi pazarının iyi göründüğünü belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bodrum'da şuna dikkat etmeliyiz. Fiyat dengesini iyi götürmemiz lazım. Özellikle konaklama sektöründeki artışları çok dengeli götürmek lazım, arz ve talebe göre götürmek lazım. Bu yıl 100 liraya sattığınız bir ürünü seneye 150 liraya satamazsınız. Bunun dengesini iyi kurmak lazım. Hizmet kalitesini daha da geliştirerek, fiyatları bu oranda yansıtabiliriz. Bir anda yaşanan artışlar, bize fayda sağlamayacaktır, geri götürecektir. Kademeli ve bilinçli yapılan artışlar, kişi başı gelire ve ileriye dönük de iyi olacaktır. Bu şekilde olursa 2019'da altın yılımızı yaşarız."

Bodrum'da turizmin hiç durmadığını, yıl boyunca devam ettiğini anlatan Aslan, "Kış sporlarının da Bodrum turizmine büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Bodrum'da çok festival yapmak yerine, güçlü festivaller yapmak gerekiyor. Bodrum'da devam eden golf, yelken, basketbol ve hentbol gibi sporların ilçeye katkısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

BU YIL 2015 RAKAMLARINA ULAŞILDI

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ise turizm sezonunun geçen yıldan itibaren toparlanmaya başladığını, bu yıl da 2015 rakamlarını yakaladıklarını dile getirdi.

Çok iyi bir yaz sezonu geçirdiklerine değinen Özyurt, "Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Ekim sonuna kadar da ağırlamaya devam edeceğiz. Kış boyunca açık olan otellerimiz de var. 2019 sezonunda yurt dışından gelecek misafirlerimiz açısından iyi gözüküyor. Yurt içi faaliyetlerimiz de tanıtımlarla devam edecek." ifadesini kullandı.

Turizm sektörünün Türkiye'nin cari açığını kapatan bir sektör olduğuna dikkati çeken Özyurt, şöyle devam etti:

"2013-2014 turizm sezonundaki hareketliliği yakalayacağımızı düşünüyorum. Turizm sektörü Türkiye'nin cari açığını kapatan bir sektör. Bu sektör kendine geldiği sürece, Türkiye ekonomisi açısından da faydalı olacaktır. Huzur ve güvenliğin olduğu yerden turizm olur. Onun içinde bizim gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamamız gerekir."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.