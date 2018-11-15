‘Türk Böbrek Vakfı 5. Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türk Böbrek Vakfı tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl beşinci kez düzenlenen “Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri” sahiplerini buldu.

HABERTÜRK'E İKİ ÖDÜL

“Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri” kapsamında HABERTÜRK, 'Gazete' ve 'İnternet' dallarında iki ödüle layık görüldü.

Türk Böbrek Vakfı’nın çalışma alanları içinde yer alan konular da dahil tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen ‘Türk Böbrek Vakfı 5. Medya Ödülleri’, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde yer alan; Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. İsmet Nane, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Harun Arbatlı, deneyimli televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş tarafından tüm başvurular değerlendirildi.

20'NCİ YILINI DOLDURAN BASIN MENSUPLARINA ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLECEK

Haberler “Türk Böbrek Vakfı 5. Medya Ödülleri” kapsamında yazılı basın, görsel basın ve internet medyası olmak üzere toplam üç ana kategori ile haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alt kategorilerinde başvurular incelendi.

Türk Böbrek Vakfı bu yıl ilk defa başvurular dışında, sağlık haberciliği alanında 20. yılını dolduran basın mensuplarına da ‘Onur Ödülü’ takdim edecek.

Sağlık Haberciliğinde 20.Yıl Onur Ödülü Sahipleri:

Arzu Kocabıçkıcı - Medikal Trend Dergisi

Ayşegül Aydoğan Atakan - Ailem.com

Coşkun Bel - Bizimsaglik.com

Dilek Süzen - Sağlığın Sesi Gazetesi

Esra Kazancıbaşı Öztekin - ATV Avrupa

Leyla Ataman – CNNTÜRK

Mesude Erşan - Hürriyet Gazetesi

Şule Öztürk - FOX TV

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye Gazetesi

İŞTE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Yapılan başvurular doğrultusunda jüri tarafından ödüle layık görülen isimler ise aşağıdaki gibidir.

Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalında, “15 Temmuz Gazisi Robotla Ayağa Kalktı” başlıklı haberiyle; Sabah Gazetesi, Gül Kireklo

Yazılı Basın Yazı Dizisi – Konu Dalında, “Akrilamid Tehdidi” başlıklı haberiyle; Milliyet Gazetesi, Mert İnan

Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında Habertürk Gazetesi’nde yaptığı “İkişer Nakille Bebek Sahibi Olan Çift” başlıklı haberiyle; Habertürk TV ve Haberturk.com’dan, Ceyda Erenoğlu

Yazılı Basın Dergi Röportaj Dalında “Akciğer Kanserinde Sigara Hala Önemli Bir Risk Faktörü” başlıklı haberiyle; Popüler Sağlık Dergisi, Zeynep Çetinkaya

Televizyon Haber - Araştırma Dalında “Van’da Hasta Kurtarma Operasyonu” başlıklı haberiyle; ATV, Işıl Açıkel

Televizyon Röportaj Dalında KanalD’de yaptığı “Organ Bağışı İçin Stüdyoya Girdiler” başlıklı haberiyle; TGRT Haber, Özay Erad

Televizyon Vaka – İnceleme Dalında “Kalp Nakli Bekleyen Çocuklar” başlıklı haberiyle; TRT, Fatma Demir Turgut

İnternet Haber – Araştırma Dalında “Küba’nın kanser aşıları ne kadar etkili?” başlıklı haberiyle; Ntv.com.tr, Tülay Karabağ

İnternet Röportaj Dalında “Sağlıklı Bir Şehir Nasıl Olmalı? Yaşadığınız Şehir Size Kilo Aldırıyor mu?” başlıklı haberiyle; Sozcu.com.tr, Eser Akgül

İnternet Vaka – İnceleme Dalında “Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor” başlıklı haberiyle; Haberturk.com, Demet Demirkır

Ayrıca Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptıkları haberlerle:

Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı’na da TBV teşekkür plaketi takdim edilecek.

HABERTÜRK'ÜN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN HABERLERİ

“İkişer Nakille Bebek Sahibi Olan Çift”

“Duru Ameliyat İçin Gün Bekliyor”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ