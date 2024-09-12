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        Türk devletlerinin ortak alfabesi: Neden ihtiyaç duyuldu?

        Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği toplantıda Türk dilleri için ortak bir alfabe kullanılması kararı alındı. Böylece 34 harf içeren Latin kökenli bir alfabe oluşturuldu. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert de o alfabenin detaylarını Habertürk'e anlattı. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi

        Giriş: 12.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:00
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        Ortak alfabeye neden ihtiyaç duyuldu?
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        Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan Türk dünyası ortak alfabe komisyonu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de toplandı. Türkiye’yi temsilen Türk dil kurumunun bulunduğu toplantıda Türk dilleri için ortak alfabe çalışması kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise Türk devletlerinin tümü için ortak bir alfabenin oluşturulması kararlaştırıldı. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert de o alfabenin detaylarını Habertürk'e anlattı.

        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak? Haberi Görüntüle

        “YAZIDA BİRLİK KÜLTÜREL BİRLİĞİN OLMAZSA OLMAZ BİRİNCİ ŞARTIDIR”

        Mert, “Yazıda birlik kültürel birliğin olmazsa olmaz birinci şartıdır. Yazının etkilediği her alanda önümüzdeki zaman dilimlerinde olumlu katkısını görmeye başlayacağız. Türk halkları birbirine daha yakın olmaya başlayacak. Her lehçenin ihtiyaç duyduğu harfler teker teker, ayrı ayrı tartışıldı, değerlendirildi. Burada şu yanlış anlaşılmasın, Türkiye Cumhuriyetinin kullanmış olduğu alfabede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu 34 harf her ülkenin kullanacağı harf sayısı değil, Toplam harf sayısı.” diye konuştu.

        NEDEN TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA ORTAK BİR ALFABEYE İHTİYAÇ DUYULDU?

        Türk devletleri arasında ortak bir alfabeye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin Mert ”Bizim bir iş adamımız, akademisyenimiz, öğrencimiz, turistimiz bu ülkelere gittiğinde malesef ne yazıları okuyabiliyor ne tabelaları okuyabiliyordu. Bundan sonra her vatandaşımız Kazakistan'da Kırgızistan'da tabelaları okuyabilecek. Yazılı bilgileri okuyabilecek. Yazının etkilediği her alanda önümüzdeki zaman dilimlerinde olumlu katkısını görmeye başlayacağız. Türk halkları birbirine daha yakın olmaya başlayacak.” şeklinde konuştu.

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        #Türk devletleri
        #ortak alfabe
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