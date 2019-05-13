Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk Dil Bayramı ne zaman? 'Türkçenin başkenti' Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlanıyor

Türk Dil Bayramı, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce verdiği ferman ve Türkçe'nin ilk kez resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından ardından kutlanıyor. Bu sene de Karaman başta olmak üzere tüm ülkede Türk Dil Bayramı coşkuyla kutlanacak. İşte Türk Dil Bayramı'na dair detaylar...

Türk Dil Bayramı

Türk Dil Bayramı nasıl ortaya çıktı? sorusunun cevabı tarihin tozlu sayfalarında yer alıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce verdiği ve böylece Türkçenin ilk kez resmi dil kabul edildiği fermanın yıl dönümü 13 Mayıs, Karaman'da Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor.

AA'nın haberine göre, "Türkçenin başkenti" olarak bilinen ilde, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277'deki "Şimden girü, hiç kimesne, kapuda, divanda, mecliste ve seyranda, Türk dilinden gayrı söz söylemeye... (Bugünden sonra hiç kimse, dergahta, divanda, mecliste ve sarayda, Türkçeden başka dil konuşmayacaktır.)" fermanı ışığında gerçekleştirilen etkinliklerde, dilin önemi ve korunmasına işaret ediliyor.

Etkinlikler, bu yıl da Ermenek ilçesi Balgusan köyünde Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayacak.

Daha sonra köy meydanında 742 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanın okunacağı açılış töreni gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) panel düzenlenecek.

"TÜRKÇE GÜNÜMÜZDE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

KMÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kez daha Türk Dil Bayramı'nı kutlayacak olmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkçenin bugün en güçlü dönemini yaşadığını vurgulayan Uysal, "Türkçe için bir varlık sorunu, gelecek endişesi asla yok. Dünyanın hemen her köşesinde milyonlarca insan tarafından konuşulması, her gün bu dille çok sayıda edebi, ilmi, felsefi eser üretilmesi hem Türkçenin konumunu güçlendiriyor hem de onu geleceğe taşıyor. Türkçe günümüzde eğitim başta olmak üzere her alanda etkin kullanılıyor." diye konuştu.

"TÜRKÇE'NİN DEĞİL, TÜRKÇE KONUŞANLARIN SORUNLARI"

Dili yaşatanın da öldürenin de zenginleştirenin de kısırlaştıranın da kullanıcılar olduğuna dikkati çeken Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dilimizin birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğunu da söylemek lazım. Aslında bunlar Türkçenin değil, Türkçe konuşanların sorunları. Temelinde de Türkçe öğretimindeki yetersizlik, bilgisizlik ve ana dil bilincinden yoksunluk yatıyor. Eğitim, anne karnında başlayan ve temelleri okul öncesi çağda ailede atılan bir süreç. Okullar ise bu sürecin akademik bilgiyle geliştirildiği ortamlar. İşte bu noktada başta ailelere ve eğitimin her kademesindeki öğretmenlere büyük görev düşüyor. Öğretmen ve akademisyen seçiminde son derece titiz davranmak durumundayız. Bireylere ana dil bilincinin ve dil zevkinin kalıcı şekilde yerleştirilebilmesi için akademisyen ve öğretmen adaylarına Türkçe yetkinlik sınavının yapılmasını öneriyoruz."

İŞ YERİ ADLARI İLE ÜRÜN ADLARINDAKİ YABANCILAŞMA

Neredeyse her dil gibi Türkçenin de "İngilizce tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu belirten Uysal, "İngilizce veya başka dillerden kelime alışverişi elbette olacaktır. Ancak bizi üzen ve düşündüren, Türkçede karşılığı varken, Türkçenin imkanlarıyla ifade edebilmek mümkünken Türkçe olmayan kelimelere, ifade biçimlerine müracaat etmektir." dedi.

Uysal, başkalarının düşüncesi, hissi, bakış açısıyla örülmüş anlatımları tasvip etmediklerini anlatarak, "Bu yaklaşım, hem iletişim hem de kimlik sorunu yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İş yeri ile ürün adlarında görülen yabancılaşmanın rahatsız edici boyutlarda olduğuna işaret eden Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Ürünü Türkiye'de üretiyoruz, her şeyi Türkiye'ye ait, üretenler Türk ama ürün yabancı kelimeyle sunuluyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Türkçe ile ilgili hassasiyetimizin her anlamda üst seviyede olması gerekir. Adına 'yabancılaşma, kirlenme, yozlaşma' ne derseniz deyin, bu tablo kimi insanları hiç rahatsız etmiyor. Bunun nedeni de dil bilincinin olmayışı. 'Bu topraklardan ikinci bir Mehmet Bey çıkar mı' diye düşünüyoruz. Türkçe hepimizin evi. Kendimizi en güvende hissettiğimiz yer. Onu korumak, evimizi, yurdumuzu korumak gibidir. Türkçeyi korumak demek, aslında kendimizi korumak demektir."

"ÇOK AZ KELİME KULLANIYORUZ"

Türkçenin 700 binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir dil olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Günlük hayatımızda çok az kelime kullanıyoruz. Okuma alışkanlığımız yok. Bugün Türkçe olarak her şeyi ifade edebilmek mümkün. Türkçenin bu imkanı ve gücü var. Bizim başka dilden kelime almaya ihtiyacımız yok. Türkçenin imkanlarını kullanmak suretiyle her alanda kendimizi eğitimde, edebiyatta, sanatta, bilimde ifade etme imkanına sahibiz. Okuma alışkanlığımızın gelişmesi, Türkçe söz varlığımızın gelişmesini sağlayacak, günlük hayattaki kısır döngünün etrafından çıkmış olacağız. Hayatımızı belli başlı kelimelerle sınırlandırmak, düşüncemizin çerçevesini sınırlandırmak anlamına geliyor. Bu anlamda herkese görevler düşüyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? İşte 2019 yılı son resmi tatilleri
GÜNDEM19 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Hadi ipucu 13 Mayıs cevabı: Kampanyalı üründe fiyata ekstra indirim uygulanması işlemine ne denir? 12.30 Mini Hadi ipucu sorusu
GÜNDEM13 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2019 Ramazan Bayramı haberi
GÜNDEMRamazan Bayramı kaç gün tatil olacak?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, Müzik öğretmeni'ne Emre Dayıoğlu'nun performansını anbean kaydetti!
GÜNDEMBakan Selçuk o anları saniye saniye kaydetti!
e Okul VBS 2019! Yazılı sözlü sınav sonuçları öğrenmek için: MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
GÜNDEME okul giriş nasıl yapılır?
Son depremler! En son nerede deprem oldu? 12-13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi
GÜNDEMSon depremler! En son nerede deprem oldu?
Gözler bu hafta yine YSK'da
GÜNDEMGözler bu hafta yine YSK'da
Sistemden ayrılmak isteyenin paraları buhar oldu
GÜNDEMSistemden ayrılmak isteyenin paraları buhar oldu
ATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı! 2019 ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMATA AÖF soru ve cevapları yayımlandı
Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm nasıl izlenir? GOT 8.sezon tüm bölüm tarihleri
GÜNDEMGame of Thrones 8. sezon 5. bölüm

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X