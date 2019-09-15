Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanına sahip olan Uzman Dr. Dilek Gürsoy, kalp cerrahı kategorisinde ödüle layık görüldü. Almanya'da yılın doktoru ödülüne layık görülen Dr. Dilek Gürsoy, Alman Tıp Ödülünü (German Medical Award) 18 Kasım tarihinde Düsseldorf Congress Centrum'da gerçekleştirilecek törenle alacak.

"İNSANLARIN SAĞLIĞI UĞRUNA HEDEFLERİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

İHA'nın haberine göre; Dr. Dilek Gürsoy, çok mutlu olduğunu ifade ederek özellikle kız çocuklarının bu alanda yetişmesi için çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

Gürsoy, “Böylesine bir ödüle layık görülmem beni onurlandırıyor. Daima, azimle yoluma devam edeceğim ve insanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Gürsoy, kendisine verilen bu ödülün, ileriye dönük çalışmalarında büyük moral olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Dr. Dilek Gürsoy, daha öncede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüş Merkel, Gürsoy’a övgüler yağdırmıştı.