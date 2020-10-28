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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Bu noktada kullanımı pek çok yerde zorunlu olan maskeler, koruyucu tedbirlerde ön plana çıkıyor. Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Maskeler doğru yerde üretilmedikleri, doğru şekilde kullanılmadıkları, doğru şekilde imha edilmedikleri takdirde virüsün kendisi kadar zararlı başka sonuçlara sebep oluyor" denildi.

MASKELER GÜVENİLİR NOKTALARDAN TEDARİK EDİLMELİ

Türk Eczacıları Birliği'nin açıklamasının detayları şöyle: "Her şeyden önce maskelerin tıbbi birer ürün olduğu ve aksesuar maksatlı değil korunma maksatlı kullanıldığı unutulmamalıdır. Zira gelinen durumda hemen her yerde denetime tabi olmayan, doğru ve hijyenik şekilde satışa sunulmayan cerrah maskelere rastlanmaktadır. Maskeler steril bir şekilde hazırlanmış çoklu ya da tekli paketler halinde sunulmalıdır. Çoklu paketin açılarak satılması, birden fazla kişinin o paket içerisinden maske alması bulaş riskini artırmaktadır ve uygunsuzdur. Maskenin elden ele dolaşması, başka yerlerle temas etmesi gibi durumlar, koronavirüs dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk oluşturmaktadır.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nun Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı firmaların ürettiği maskeleri kullanmak son derece önemlidir. Eczanelerimizde bulunan tüm maskelerin denetime tabi olduğu, güvenilir olduğu unutulmamalıdır.

"YANLIŞ MAKE KULLANIMIYLA SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

Tek kullanımlık tıbbi maskeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar atlandığında pek çok riski beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle aşağıdaki noktalara uymaları noktasında vatandaşlarımızı uyarıyoruz:

* Maskeyi takmadan önce el hijyeni sağlanmalıdır.

* Maske dikkatli bir şekilde yerleştirilmeli; ağız ve burnu kapattığından emin olunmalı, burun kemerine sıkıştırılmalı ve yüzle arasında minimum boşluk sağlanmalıdır.

* Maske yüzdeyken maskeye dokunulmamalıdır.

* Nemlenmiş, ıslanmış maskeler çıkarılmalı, yeni ve kuru olan maskeyle değiştirilmelidir.

* Tıbbi maskeler tek kullanımlıktır, asla yeniden kullanılmamalıdır.

* Maskeler gün içerisinde periyodik aralıklarla değiştirilmeli, bir maske dört saatten daha uzun süre kullanılmamalıdır.

* Maskeyi değiştirirken iplerinden tutulmalı, bez kısmına asla dokunulmamalı ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

* Kullanılmış maskeler varsa tıbbi atık kutularına atılmalı, çevrede böyle bir kutu bulunmuyorsa ağzı bağlı poşetlerle çöpe atılmalıdır.