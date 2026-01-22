Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü katkı: 100 Yazar 100 Yeni Eser projesi ödül gecesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve İstanbul Valiliği’nin himayelerinde hayata geçirilen “Edebiyatımızın Yeni Yüz Yılına Yüz Yeni Yazar” Projesi, Türkiye’nin kültürel ve edebi geleceğine yönelik önemli bir vizyon ortaya koyuyor. Üsküdar Üniversitesi’nin bilimsel danışmanlığında yürütülen proje, Çanakkale ve Trakya Eğitim Kültür Konfederasyonu’nun yürütücülüğünde ve İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları’nın uygulama desteğiyle gerçekleştiriliyor. Branding Türkiye‘nin iletişim partneri olduğu ve 6 Şubat 2026‘da gerçekleşecek olan 100 Yazar 100 Yeni Eser projesi ödül gecesi, ekosistem paydaşları tarafından desteklenirken; ödül töreninde akademi, edebiyat, sivil toplum ve kamu temsilcileri buluşacak.

REKLAM

"Türk Edebiyatının Yeni Yüzyılına Güçlü Katkı"

“Edebiyatımızın Yeni Yüz Yılına Yüz Yeni Yazar” projesi kapsamında genç ve üretken yazarlar tarafından kaleme alınan eserler, Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu eserlerin taçlandırılacağı “100 Yazar 100 Yeni Eser – Ödül Gecesi ve Kapanış Programı”, 06 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul Üsküdar’da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.