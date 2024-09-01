Türk filmlerinde bedava bilet işe yaradı

İngiliz ünlü yönetmen Alfred Hitchcock şöyle demiş; "Sinema, sıkıcı yerleri makaslanmış hayattır."

Alfred Hitchcock (1899 - 1980) Fransız ünlü yönetmen Jean-Luc Godard ise şöyle demiş; "Sinema, sanatla yaşam arası bir şeydir. Resim ve edebiyattan farklı olarak hem yaşamı verir hem de yaşamdan alır."

Jean-Luc Godard (1930 -2022) Lumière Kardeşler'in 1895’te kinetoskop cihazının patentini almasıyla sinema çağının başlamasının üzerinden 129 yıl geçti.

Auguste Lumière (1862 - 1954) - Louis Lumière (1864 -1948) 129 yılda yüzbinlerce filmde hayatın sıkıcı yerleri makaslanarak beyazperdeye aktarıldı. Yüzbinlerce filmde beyazperde aracılığıyla izleyicilere yaşamdan alınanlar, hayal gücüyle harmanlanarak yaşama sunuldu.

Louis Lumière ile Auguste Lumière'in 1895 yapımı 'Bir Trenin La Ciotat Garı'na Gelişi', dünya sinema tarihinin ilk filmi olma özelliğine sahip. Sinema, tarihi boyunca varlığını tehdit eden 3 büyük badire atlattı. • 1914 - 1918 arasında; I. Dünya Savaşı • 1939 - 1945 arasında; II. Dünya Savaşı • 2020 - 2022 arasında; kapanma ve kısıtlamaların olduğu pandemi dönemi. Ölenlerin sayısı (yaklaşık); I. Dünya Savaşı... 20 milyon II. Dünya Savaşı... 80 milyon Pandemi Dönemi... 20 milyon

Bu 3 dönemde, hayatın sıkıcı yerleri; gerek üretilen film, gerekse izleyici sayısı açısından bir hayli az makaslandı. Sanatla yaşam arasındaki makas bir hayli açıldı. Dijital platformların da etkisiyle pandemi dönemi öncesindeki gişe rakamlarına ulaşmayı bir kenara bırakın, yaklaşmak bile bir hayli zor hale geldi. Türkiye'de de durum farklı değil. 2020 ve 2021'i kapsayan pandemi dönemini aradan çıkarırsak son 10 yılın tüm yıldaki izleyici sayıları şöyle; 2014... 61.245.258 2015... 60.228.409 2016... 58.287.772 2017... 71.188.594 2018... 70.409.779 2019... 59.556.020 2022... 17.415.304 2023... 31.524.707 Görüldüğü üzere pandemi öncesinin en düşük izleyici sayısıyla, pandemi sonrasının en yüksek izleyici sayısı arasında bile % 46'lık azalma söz konusu.

Bu haberimizde; ele aldığımız ana başlık, sinemada yaz gişelerinde durumun ne olduğu ve izleyici sayısını artırmak için üretilen kampanyaların izleyici sayısına olan etkisi...

Bilindiği üzere yaz ayları; Türk filmleri için ölü, yabancı filmler için ise gişelerin hareketlilik kazandığı mevsimdir.

Yukarıda yer alan 3 tabloda pandemi dönemi öncesi yıl olan 2019'un ve pandemi dönemi sonrası olan 2022 ve 2023'ün yaz aylarındaki izleyici sayıları görünüyor. Aşağıda yer alan tablolarda ise 2024'ün yaz aylarının izleyici sayıları yer alıyor. Geçmişinin peşine düştü Haberi Görüntüle 2024'ün yaz aylarında iki farklı durum söz konusu; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema sektörü; filmleri, sinemada izleme alışkanlığını tazelemek için iki proje geliştirdi. Birincisi; uygulamaya mayıs sonunda başlanan, '1 bilet alana 1 bilet bedava' kampanyası. İkincisi; ağustos ayında başlatılan emeklilere, % 30'luk indirim uygulaması. Taraflar anlattı Haberi Görüntüle Emeklilere, % 30'luk indirimin sonuçlarını görmek için henüz çok erken.

'1 bilet alana 1 bilet bedava' kampanyasının sonuçlarına bakacak olursak, Türk filmleri için bir hayli işe yaradığı görülüyor.

Türk filmlerinin izleyici sayısı; 2022'nin yaz aylarına oranla; % 61, 2023'ün yaz aylarına oranla ise % 47 arttı. Böylelikle 2024'ün yaz aylarında; Türk filmleri için pandemi döneminden sonra en yüksek izleyici sayısına ulaşıldı.