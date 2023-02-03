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Türk finans dünyasından Kuveyt ziyareti

Türk finans sektörü temsilcileri, Kuveyt ve Türkiye arasında finans ve yatırım alanlarındaki ortak işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla Kuveyt’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Her iki ülkenin finans dünyasının üst düzey temsilcilerinin katıldığı ziyarette, Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu

Türk finans dünyasından Kuveyt ziyareti
HABERTURK.COM

Kuveyt ve Türkiye arasında finans ve yatırım alanlarındaki ortak işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde Kuveyt’te düzenlenen ziyarete, her iki ülke finans dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı.

Ziyaret kapsamında 2 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen çalışma yemeğinde Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileri, Kuveyt Bankalar Birliği ve Kuveyt’in önde gelen banka ve finans kurumlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi.

Çalışma yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, ekonomik ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane bağların en önemli ayaklarından birini teşkil ettiğini söyledi.

'TİCARET HACMİNDE TARİHİ REKOR'

Büyükelçi Sönmez, “Türkiye ile Kuveyt arasında gerek ticari, gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunuyor. Türkiye ve Kuveyt, 2022 yılında 956 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşarak tarihi rekora imza attı. Öte yandan, Kuveyt’in Türkiye’deki 2 milyar dolar değerindeki yatırımını önemsiyor ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Kuveyt’in bölgenin en köklü ve güçlü finans sistemine sahip ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Büyükelçi Sönmez, “Geçtiğimiz 20 yılda Türk mali sisteminin temelini oluşturan bankacılık sektörünün nasıl büyük bir dönüşüm geçirdiğine hepimiz şahit olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türk finans sektörü gücü, güvenilirliği ve istikrarıyla tüm dünyada takdir konusu olmuştur” ifadelerini kullandı.

Çalışma yemeği kapsamında gerçekleştirilen oturumda başta finans sektörü olmak üzere Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve yatırım imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk ve Kuveyt finans dünyası temsilcileri, iki ülke arasında başta finans olmak üzere mevcut yatırım imkanlarının geliştirilmesi için atılması gereken adım ve fırsatları ele alırken, gelişen yatırım ortamının Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş hacmini genişletmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

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