Türk futbolunun köklü ekibi Eskişehirspor 3. Lig'e yükseldi! Süper Lig'de bir dönemin en zorlu deplasmanlarından biri olan ancak son senelerde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle amatöre kadar gerileyen Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyon oldu ve yeniden profesyonel liglere geri dönüş yaptı. Eskişehirspor gelecek sene 3. Lig'de mücadele edecek

Habertürk Giriş: 04.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:26 facebook

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