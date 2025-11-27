Türk Hava Yolları: 3 - Avarca de Menorca: 1 | MAÇ SONUCU

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları, konuk ettiği İspanyol ekibi Avarca de Menorca'yı 3-1 yendi.

Bu eşleşmenin ikinci karşılaşması 3 Aralık'ta İspanya'da oynanacak. THY'nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.