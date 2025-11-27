Habertürk
        Türk Hava Yolları: 3 - Avarca de Menorca: 1 | MAÇ SONUCU

        Türk Hava Yolları: 3 - Avarca de Menorca: 1 | MAÇ SONUCU

        Türk Hava Yolları, 2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında sahasında İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 mağlup etti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:43 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:43
        Türk Hava Yolları avantajı kaptı!
        2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları, konuk ettiği İspanyol ekibi Avarca de Menorca'yı 3-1 yendi.

        Bu eşleşmenin ikinci karşılaşması 3 Aralık'ta İspanya'da oynanacak. THY'nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

        Türk Hava Yolları: Karmen, Ratzke, Orthmann, Bahar, Tapia, Bergmann, Melis (L) (Tuğba, Çağla, Adelusi, Yaren, Merve)

        Avarca de Menorca: Grajales Pascua, Jimenez Ruiz, Neves Terilli, Hiruela Tapia, Sulser, Martinez, Rodiguez Iglesias (L) (Saucedo Aragon, Koehler Borras, Echavarri Llobera, Ortiz Carmona)

        Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16

        Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)

