SEAL, Türk hayranlarıyla buluşuyor

BKM, 'DenizBank Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında bu yıl Harbiye konserlerinin kapanışını Grammy ödüllü SEAL ile yapıyor.

Seal, şu anda 2025'te yayınlanması planlanan yeni müziklerden oluşan bir albüm üzerinde çalışıyor.

Ayrıca, henüz görüşmeler devam etse de Las Vegas'ta çekilen canlı konser kaydı büyük bir platformda konser filmi tadında yayınlanması planlanıyor ve son olarak 12 Ekim'de Harbiye'de gerçekleşecek konsere katılanlar 2025'te yayınlanacak yeni albümden bazı parçaları dinleme fırsatı bulabilecekler.