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        Haberler Dünya Avrupa Türk heyetinden Strazburg merkezli Avrupa Konseyine Kavala tepkisi

        Türk heyetinden Strazburg merkezli Avrupa Konseyine Kavala tepkisi

        Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM), Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya ödül verilmesi üzerine, AKPM Türk Delegasyonu üyeleri salonu terk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:40
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        Sıklıkla Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile karıştırılan ve merkezi Strazburg'ta bulunan Avrupa Konseyi'nin, Parlamenter Meclisinin sonbahar oturumunda ödül için tören düzenlendi.

        AKPM Başkanı Tiny Kox, 60 bin avro para ödülünü içeren Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, bu yıl Kavala'ya verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

        TBMM milletvekillerinden oluşan AKPM Türk Delegasyonu üyeleri, ödülün Kavala'ya verildiği açıklandığında töreni terk etti.

        Ödülü, Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala aldı. Ödüle, Kavala'nın dışında Polonyalı avukat Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları aktivisti Yevgeniy Zakharov aday gösterilmişti.

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        Ödül verilecek kişiyi seçen panel, AKPM Başkanı Tiny Kox veya onun belirlediği kişi ile 6 bağımsız üyeden oluşuyor. Panel üyelerinin üçü AKPM Bürosu, üçü Çekya'da bulunan Vaclav Havel Kütüphanesi ile Charta 77 Vakfı tarafından belirleniyor.

        AB İLE KARIŞTIRILAN AVRUPA KONSEYİ

        Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük maddi ve manevi kayıpla çıkan Avrupa'da halklar arasında uzlaşıyı sağlamak ve kıtada süregelen gerginlik ve çatışmanın yerine ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı güven ve işbirliği ortamı tesis etmek amacıyla kuruldu.

        Avrupa Konseyi, 1948'de hükümetleri temsilen Bakanlar Komitesi'nin ve parlamenter kanadı temsilen o dönemdeki adıyla Avrupa Konseyi İstişare Meclisi'nin (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi) birlikte kurulmasıyla oluşturuldu.

        Şu anda 46 üyeli Avrupa Konseyi'ni kuran Londra Antlaşması, 5 Mayıs 1949'da, 10 Avrupa ülkesi tarafından imzalandı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne, kuruluşundan üç ay sonra Ağustos 1949'da davet edildi ve teşkilatın kurucu üyeleri arasında sayıldı.

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        #Osman Kavala
        #AKPM
        #haberler
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