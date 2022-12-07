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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" açıklamasında bulundu

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

'ALIM GÜCÜ BAL GİBİ DÜŞTÜ'

Bir siyasetçinin alım gücünün düşmediğini belirttiğini ifade eden Atalay "Markete gitmiyor galiba. Alım gücü bal gibi düştü. Peynir 35 liraydı şimdi 135 lira. Şu anda Asgari Ücret konuşulunca zamlar artmaya başladı. Ev sahipleri konuşuyor, asgari ücret artacak kirayı ona göre belirleyelim. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bunu bu sarmaldan çıkarmak lazım. 10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıllık elemanlar ne olacak? Herkesin ağzından çıkanı kulağı duyacak" dedi.

Fotoğraf: AA

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