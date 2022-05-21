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Türk işadamları, Bulgaristan Başbakanı Petkov'la buluştu

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer, ülkedeki yatırımları 2.5 milyar dolara ulaşan Türk iş insanlarıyla Sofya'da bir araya geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, Başbakan Petkov’u Bulgar ve Türk iş insanlarının katılacağı iş forumu için Türkiye’ye davet ettiklerini belirterek, kazan-kazan ilkesinde ikili ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. Bulgaristan Başbakanı Petkov da ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da artırmak istediklerini ifade etti.

Türk işadamları, Bulgaristan Başbakanı Petkov'la buluştu
İHA

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer ile başkent Sofya’da Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (BULTİŞAD) yeni ofisini ziyaret ederek ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Petkov, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerinin son derece iyi gittiğini belirterek, öncelikle geçtiğimiz hafta Azerbaycan doğal gazının aktarımı konusunda yardım eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Türkiye ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da artırmak istediklerini kaydeden Petkov, yolsuzluğa sıfır toleransla şeffaf ve demokratik bir ortamda Türk iş insanlarının rahat çalışmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

İKİ ÜLKE ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİR

Toplantıda Başbakan Petkov'a eşlik eden Bulgaristan İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer de ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme kaydettiğine dikkat çekti. Lorer, Covid-19 salgını, global enflasyon ve Avrupa’da patlak veren savaşın ekonominin temposunu düşürmesine karşın Türkiye başta olmak üzere komşularla kurulan ekonomik ilişkilerin bu büyüme performansını sağladığını söyledi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkinin henüz daha başlangıç seviyesinde olduğunu anlatan Lorer, iki ülkenin birlikte çok daha fazlasını yapabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Türk yatırımcılarını Bulgaristan’da yatırım yapmaya teşvik eden Başbakan Petkov‘un vaatlerinden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye olarak Bulgaristan’ı çok önemli bir iş ortağı olarak görüyoruz. Bulgaristan’a yatırımların ve ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum. Atılması gereken bazı somut adımların arasında çalışma izinleri ile vizelerin kolaylaştırılması, özellikle sınırlarda Türk tırların geçişlerinin kolaylaştırılması gibi konular var.”

PETKOV'A TÜRKİYE DAVETİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir de toplantının sonuçlarından etkilendiğini vurgulayarak, “İlişkileri daha da geliştirmek için forumlar yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Başbakan Petkov’u Bulgar ve Türk iş insanlarının katılacağı iş forumu için Eylül ayında Türkiye’ye davet ettik. Türkiye için Bulgaristan çok önemli bir ülke. Sınırdan yılda 2 milyon araç geçiyor. Türkiye ihracatının yüzde 50’si Avrupa’ya. Kazan-kazan ilkesinde ikili ilişkiler geliştirmek istiyoruz.” dedi.

150 MİLYONLUK PAZARA ULAŞIM İMKANI

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu da Türk iş insanlarının Bulgaristan’a yatırımlarının yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek “Bulgaristan pazarı küçük olmasına rağmen buraya yatırım yapan kişiler, aslında 150 milyon kişilik bir pazara ulaşıyor. Bundan dolayı burası yatırım yapılacak en uygun ülkelerinden. Komşu ülke deyince, yatırımlarınızı daha kolay kontrol edebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

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