        Haberler Dünya Türk - İspanyol dostluk rüzgarları sürüyor: İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı | Dış Haberler

        Türk - İspanyol dostluk rüzgarları sürüyor: İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı

        Sosyal medyada büyüyen Türkiye-İspanya dostluğuna bir katkı da İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños'tan geldi. Bir İspanyol'un sosyal medyada Bakan Bolaños'u milli sporcu Yusuf Dikeç'e benzetmesini alıntılayan İspanyol Bakan, "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" mesajını paylaştı.

        Giriş: 07.03.2026 - 12:46
        ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan savaştaki tutumu nedeniyle Türk kamuoyundan övgü alan İspanya hükümeti ve sosyal medyada iki ülke vatandaşları arasında büyüyen dostluk rüzgarı; renkli paylaşımlara sahne oluyor.

        İki ülkenin insanlarının dostluğuna katkı sunanlardan biri de İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños.

        İspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Bakan Bolaños’u milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetmesi sonrası paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum” diyerek Türklere selam gönderdi.

        Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gönderi 1 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

        “Türkler buna bayılacak. Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke benim de o tür bir hedefim olsaydı. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler.”

        Bolaños’un mesajı kısa sürede çok sayıda Türk ve İspanyol kullanıcı tarafından paylaşıldı.

