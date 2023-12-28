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        Haberler Ekonomi Para Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indiriminin süresi uzatıldı - Para Haberleri

        Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indiriminin süresi uzatıldı

        Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:08
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        Mevduatta stopaj indiriminin süresi uzatıldı
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

        Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

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