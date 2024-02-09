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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Metal Sendikası'nda görev değişikliği - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Metal Sendikası'nda görev değişikliği

        Türk Metal Sendikası'nda Pevrul Kavlak, genel başkanlık görevinde sağlık sorunları sebebiyle ayrıldı. Yönetim kurulunun oy birliğiyle Uysal Altundağ genel başkanlığa seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:57
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        Türk Metal Sendikası'nda görev değişikliği
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        Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.

        Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla Kavlak’ın yerine Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçilmiştir."

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