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        Türk motosikletçiler, Portekiz ve ABD'de

        Türk motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de, Deniz Öncü ise ABD'de piste çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:22
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        Türk motosikletçiler, Portekiz ve ABD'de!
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        Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de, Deniz Öncü ise ABD'de boy gösterecek.

        Superbike ve Supersport dünya şampiyonalarında sezonun 2. ayağına, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti ev sahipliği yapacak.

        Genel klasmanın 8. sırasındaki Rokit BMW takımı pilotu Toprak ve son sırasında yer alan Yamaha Motoxracing sürücüsü Bahattin, 29 Mart Cumartesi günü TSİ 14.00'te sıralama turları, TSİ 17.00'de ilk yarışta mücadele edecek.

        Superbike Portekiz ayağındaki superpole yarışı, 30 Mart Pazar günü TSİ 13.00, ikinci yarış ise aynı gün TSİ 16.00'da koşulacak.

        Can'ın Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele ettiği Supersport'ta ise ilk yarış, 29 Mart Cumartesi günü TSİ 15.35'te, ikinci yarış da 30 Mart Pazar günü TSİ 14.35'te yapılacak.

        DENİZ, MOTO2'NİN ABD ETABINDA TER DÖKECEK

        Hafta sonu ayrıca Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ABD'deki 3. ayağı da düzenlenecek. Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarışa, Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü de katılacak.

        Sıralama turlarının 29 Mart Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacağı yarışın startı, 30 Mart Pazar günü TSİ 20.15'te verilecek.

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