Türk mucit üretti, Alman ordusu kullanıyor

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Ayhan Prepol, düşük voltajla ısı yayan kumaşlarını ilk olarak Almanya'ya ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya'da Alman ordusunun dalgıçları test etti. Kuzey Denizi'nin dibine dalan dalgıçlar orada 6 dakika civarında kalabiliyormuş. Daha uzun süre kalabilmek için yukarı çıkıp tekrardan aşağı inmesi gerekiyormuş. Biz bu noktada onlara çözüm ürettik. Bizim kumaşlarımızı kullanarak ürettikleri kıyafetler sayesinde bu 6 dakikalık süre 15 dakikaya çıktı. Savunma sanayisine ilişkin hazırladığımız ürün prototiplerini de hazırlayıp gönderdik. Isıtmaya çözüm üreten ürünleri gönderdik."

Prepol, Almanya'da çalıştıkları şirketlerin kendilerinden aldığı kumaşla yelek yapıp Alman ordusuna gönderdiğini belirterek, "İnce dalgıç kıyafetinin içine giyilebilir bir yelek istemişlerdi. Onu hazırlayıp gönderdik. Şu anda kullanılıyor." dedi.