Türk mucit üretti, Alman ordusu kullanıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, ürettiği düşük voltajla ısı yayabilen kumaş, dünyanın önde gelen ülkelerindeki benzerlerini geride bırakan özellikleriyle tercih edilmeye başlandı.
"Doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk yüksek ısı verimine sahip teknolojiyi" geliştirerek patentini alan şirket, akıllı kumaşı battaniyeden çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok farklı ürünlere uyguluyor.
İlk olarak "yeni nesil elektrikli battaniye" olarak ticarileştirilen akıllı kumaş, Türkiye ve Almanya'da savunma sanayisinde ve hibrit otomobillerde kullanımlar için test edilmeye başlandı.
Şirket, geliştirdiği ürünleri, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) sergiliyor. Almanya'ya ihraç edilen akıllı kumaş, oradaki firma tarafından Alman ordusundaki dalgıçların kullanması için üretilen kıyafetlerin yapımında kullanılıyor.
İltema şirketinin kurucu ortağı Ayhan Prepol, teknik tekstil üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özel geliştirdiğimiz ve solüsyonlarla kapladığımız ipliklerle kumaş üretiyoruz. İnsan sağlığını tehdit etmiyor, 48 volt ve altındaki rakamlarla ısınabiliyor.
İletken fiberlerin üzerini solüsyonla kapladıklarını ve bunları dokuma yönteminde kullandıklarını dile getiren Prepol, bu şekilde iplikleri kırılmadan dokumada kullanabildiklerini anlattı. Prepol, ürünlerinin her yüzeyde kullanılabildiğini belirterek, mevcut elektrikli ısıtmalarda metalik rezistans kullanıldığını, bunların ömrünün uzun olmadığını ve daha ağır olduğunu aktardı.
Ayhan Prepol, düşük voltajla ısı yayan kumaşlarını ilk olarak Almanya'ya ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Almanya'da Alman ordusunun dalgıçları test etti. Kuzey Denizi'nin dibine dalan dalgıçlar orada 6 dakika civarında kalabiliyormuş. Daha uzun süre kalabilmek için yukarı çıkıp tekrardan aşağı inmesi gerekiyormuş. Biz bu noktada onlara çözüm ürettik. Bizim kumaşlarımızı kullanarak ürettikleri kıyafetler sayesinde bu 6 dakikalık süre 15 dakikaya çıktı. Savunma sanayisine ilişkin hazırladığımız ürün prototiplerini de hazırlayıp gönderdik. Isıtmaya çözüm üreten ürünleri gönderdik."
Prepol, Almanya'da çalıştıkları şirketlerin kendilerinden aldığı kumaşla yelek yapıp Alman ordusuna gönderdiğini belirterek, "İnce dalgıç kıyafetinin içine giyilebilir bir yelek istemişlerdi. Onu hazırlayıp gönderdik. Şu anda kullanılıyor." dedi.
Prepol, Kazakistan'da bir firmanın açılır-kapanır tentelerin üzerinde biriken kar nedeniyle sürekli arıza yaptığını kendilerine ilettiğini belirterek, "Orada çözüm ürettik. Üzerinde herhangi bir şekilde kar tutmayan tente test edildi. Yollardaki, merdivenlerdeki buzlanmayı engelleyen sistemimiz de var." dedi.
Metraj olarak bu kumaşın üretimlerini ilk kendilerinin yaptığını dile getiren Prepol, kumaşı yüzde 100 yerli ürettiklerini söyledi.
Prepol, "Maliyet olarak daha uygunuz. Gerek otomotiv gerek savunma sanayisinde outdoor ürünlerinde oldukça iyi performans sergiledik. En büyük özelliğimiz enerji tasarrufu sağlaması. Bu noktada büyük bir otomotiv şirketi ile yaptığımız projede, özellikle elektrikli araçlarda ısıtma konusunu yüzde 40 tasarruflu halledebiliyoruz."
Ayhan Prepol, uzun süre dışarıda kalanlar veya talep edenler için güneş enerjisiyle ısınan mont da ürettiklerini belirterek, ısıtmalı çadır ve uyku tulumu da hazırladıklarını söyledi.
Montun gün ışığı ile rahat bir şekilde ısınabildiğini dile getiren Prepol, aynı zamanda cep telefonlarının da şarj edilebildiğini aktardı.
Özellikle otomotiv sektörüne ilişkin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Prepol, İngiltere'den önemli bir firma ile görüşmelerinin sürdüğünü, başka ülkelerde de fuar katılımları ile temaslarını sürdürdüklerini anlattı.
Prepol, muadillerine göre aynı verimi daha az enerji ihtiyacıyla sağladıklarını belirterek, bunun kendilerini avantajlı kıldığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.