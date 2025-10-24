Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türk Müziği Müzesi açıldı

        Türk Müziği Müzesi açıldı

        Türk müziğinin zengin mirasını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan "Türk Müziği Müzesi"nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:38
        Türk Müziği Müzesi açıldı
        Palet Türk Müziği İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz ile sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

        Programda, kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi, ardından "Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

        Törende konuşan Bilal Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu kurulduğunda, genç yeteneklerin en erken dönemde Türk müziğiyle tanışmasını istediklerini belirtti.

        Türkiye'de 5-6 yaşında bir çocuğun müzik yeteneği olduğu anlaşıldığında, yüzde 95'in üzerinde ihtimalle o çocuğun kendini Batı müziğinde bulacağını dile getiren Erdoğan, "Biz istisnai durumlarda ancak çok yetenekli çocukları erken yaşlarda Türk müziğiyle tanıştırabiliyoruz." dedi.

        Erdoğan, Kartal İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu dönemde, okulda müzik kursu açıldığını ve enstrüman seçiminde ilk üç sırada gitar, keman, piyano gibi müzik aletlerinin olduğunu anlattı. O dönemlerde bu durumun aklında kaldığını, gençlerin Türk müziğine özgü müzik aletlerini bilmediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

        "Sadece Türk müziğini daha iyi tanımak değil, aynı zamanda bunun hizmet edilmesi gereken bir kültürümüz, kimliğimiz olduğunu, yaşatmak için yapılması gereken bir iş olduğunu anlamak kısmet oldu. Hala bugün bizim çocuklarımız, gençlerimiz bizim enstrümanlarımızın adını dahi bilmiyorlar, sesini duymamışlar. Binlerce yıla uzanan derin bir müzik kültürümüz olduğundan bihaberler. Bu boşluğu doldurmak, bu eksikliği gidermek için çalışmak zorundayız. İşte müzik ilkokulumuzun kurulma sebebi bu, 6 yaşında yetenekli çocukları Türk müziğine doğurmak. Böylelikle iyi icracılar sayesinde Türk müziğimizde verilen eserlerin seviyesini arttıralım ki toplumda daha çok karşılık bulsun."

        "ÖĞRENCİLER GELSİN, BU MÜZEYİ GEZSİN, TARİHİNİ ÖĞRENSİN"

        Türk Müziği Müzesi'ne değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Öğrenciler gelsin, bu müzeyi gezsin, tarihini öğrensin, enstrümanları görsün, isimlerini ve seslerini duysun. Dolayısıyla bizim yaptığımız Türk Müziği Beste Yarışması, Çocuk Çalgıları Yapım Yarışması gibi yarışmalarda aslında bu alanlarda emek veren, az sayıda ama hayatını buna adamış güzel insanları teşvik etmek, onların eser verme iştiyakını artırmak ve tabii ki bu eserleri okullarımızda, öğrencilerimizle, gençlerimizle buluşturmak istiyoruz. Konserlerimiz devam ediyor. Bu müzeyi özellikle ortaokul öğrencilerine gezdirmek için Milli Eğitim'le, Kaymakam Bey'le görüştük. Ücretsiz olarak öğrencileri burada ağırlıyoruz. Yeter ki gelsinler, 'Benim de müziğim kadimmiş, eskiymiş, güçlüymüş' desinler."

        Erdoğan, Batı operasında Osmanlı'dan hikayelerin yer aldığına dair çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:

        "Yani aslında Batı, Rönesans'tan sonra birçok konuda bizi taklit ederek belli bir noktaya geldi. Modada da bizden esinlendiler, hayattan keyif almayı da bizden öğrendiler, temizlenmeyi de bizden öğrendiler, müzikte de bizden birçok şey esinlendiler. Ama bizim Batı müziğine hayranlık derecesinde ilgi gösteren çocuğumuz bilse ki bunun bir de Türk müziği var, o da çok sanatlı, yüksek sanat bir müzik. Batı müziğiyle bir sorunumuz yok ama istiyoruz ki çocuklarımız başka kültürlerle sağlıklı iletişimi, kendi kültürlerinde güçlü ve köklü olurlarsa sağlayabilir."

        Müze açılışıyla başlayan program, düzenlenen ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

