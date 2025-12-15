Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Türk müziğinin genç yetenekleri İş Sanat sahnesindeydi

        Türk müziğinin genç yetenekleri İş Sanat sahnesindeydi

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla sürdürdüğü "Parlayan Yıldızlar" konserleri, Dilara Kaya, Eylül Ravza Madenbaş ve Berat Aktaş'ın performanslarıyla İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk müziğinin genç yetenekleri İş Sanat sahnesindeydi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Sanat’ın, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar” konserleri, üç genç yetenekle devam etti.

        2023 yılından itibaren geleneksel Türk müziği eğitimi alan genç müzisyenlere de sahnesini açan İş Sanat, 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Dilara Kaya (vokal), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş’ı (tar) sahnesinde ağırladı.

        Dilara Kaya konserde, 20. yüzyıl klasik Türk müziği bestecilerinden Selahaddin İçli, Avni Anıl ve Fehmi Tokay gibi isimlerin sevilen şarkılarını söyledi.

        REKLAM

        Konserin ikinci yarısında sahneyi paylaşan Eylül Ravza Madenbaş ve Berat Aktaş, Göksel Baktagir, Seid Rüstemov ve Antonín Dvořák gibi bestecilerin eserlerini solo olarak seslendirirken Tanburi Cemil Bey’in “Nikriz Sirtosu”nu birlikte icra etti.

        DİLARA KAYA, vokal

        2006 yılında Bursa’da doğan Dilara Kaya, 2020 yılında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak müzik eğitimine adım attı. Eğitim süresi boyunca okulun düzenlediği konserlerde sahne aldı; ayrıca piyano eşliğinde Türk sanat müziği yorumlamaya yönelik çalışmalar yaptı. 2024 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı’na kabul edilen genç sanatçı eğitimini burada sürdürüyor.

        EYLÜL RAVZA MADENBAŞ, klasik kemençe

        2008 yılında doğan Eylül Ravza Madenbaş, ilkokul döneminde Barış İçin Müzik Vakfı’nda keman eğitimi almaya başladı. Genç sanatçı sonrasında müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak etti. Ortaokulda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu ve Sahne Sanatları Lisesi’ni kazandı. 3 telli klasik kemençe eğitimi alan Madenbaş, hâlen aynı kurumunda eğitimini sürdürüyor.

        REKLAM

        BERAT AKTAŞ, tar

        2008 yılında Eskişehir’de doğan Berat Aktaş, ortaokulda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu ve Sahne Sanatları Lisesi’ni kazandı. 2016-2017 yıllarında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu’nda yer aldı. Genç sanatçı eğitimine halen aynı kurumda Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turunç ile devam ediyor.

        Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?