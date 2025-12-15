Türk müziğinin genç yetenekleri İş Sanat sahnesindeydi

İş Sanat’ın, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar” konserleri, üç genç yetenekle devam etti.

2023 yılından itibaren geleneksel Türk müziği eğitimi alan genç müzisyenlere de sahnesini açan İş Sanat, 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Dilara Kaya (vokal), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş’ı (tar) sahnesinde ağırladı.

Dilara Kaya konserde, 20. yüzyıl klasik Türk müziği bestecilerinden Selahaddin İçli, Avni Anıl ve Fehmi Tokay gibi isimlerin sevilen şarkılarını söyledi.

Konserin ikinci yarısında sahneyi paylaşan Eylül Ravza Madenbaş ve Berat Aktaş, Göksel Baktagir, Seid Rüstemov ve Antonín Dvořák gibi bestecilerin eserlerini solo olarak seslendirirken Tanburi Cemil Bey’in “Nikriz Sirtosu”nu birlikte icra etti.

DİLARA KAYA, vokal

2006 yılında Bursa’da doğan Dilara Kaya, 2020 yılında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak müzik eğitimine adım attı. Eğitim süresi boyunca okulun düzenlediği konserlerde sahne aldı; ayrıca piyano eşliğinde Türk sanat müziği yorumlamaya yönelik çalışmalar yaptı. 2024 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı’na kabul edilen genç sanatçı eğitimini burada sürdürüyor.