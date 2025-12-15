Türk müziğinin genç yetenekleri İş Sanat sahnesindeydi
İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla sürdürdüğü "Parlayan Yıldızlar" konserleri, Dilara Kaya, Eylül Ravza Madenbaş ve Berat Aktaş'ın performanslarıyla İş Kuleleri Salonu'nda sanatseverlerle buluştu
İş Sanat’ın, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar” konserleri, üç genç yetenekle devam etti.
2023 yılından itibaren geleneksel Türk müziği eğitimi alan genç müzisyenlere de sahnesini açan İş Sanat, 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Dilara Kaya (vokal), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş’ı (tar) sahnesinde ağırladı.
Dilara Kaya konserde, 20. yüzyıl klasik Türk müziği bestecilerinden Selahaddin İçli, Avni Anıl ve Fehmi Tokay gibi isimlerin sevilen şarkılarını söyledi.
Konserin ikinci yarısında sahneyi paylaşan Eylül Ravza Madenbaş ve Berat Aktaş, Göksel Baktagir, Seid Rüstemov ve Antonín Dvořák gibi bestecilerin eserlerini solo olarak seslendirirken Tanburi Cemil Bey’in “Nikriz Sirtosu”nu birlikte icra etti.
DİLARA KAYA, vokal
2006 yılında Bursa’da doğan Dilara Kaya, 2020 yılında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak müzik eğitimine adım attı. Eğitim süresi boyunca okulun düzenlediği konserlerde sahne aldı; ayrıca piyano eşliğinde Türk sanat müziği yorumlamaya yönelik çalışmalar yaptı. 2024 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı’na kabul edilen genç sanatçı eğitimini burada sürdürüyor.
EYLÜL RAVZA MADENBAŞ, klasik kemençe
2008 yılında doğan Eylül Ravza Madenbaş, ilkokul döneminde Barış İçin Müzik Vakfı’nda keman eğitimi almaya başladı. Genç sanatçı sonrasında müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak etti. Ortaokulda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu ve Sahne Sanatları Lisesi’ni kazandı. 3 telli klasik kemençe eğitimi alan Madenbaş, hâlen aynı kurumunda eğitimini sürdürüyor.
BERAT AKTAŞ, tar
2008 yılında Eskişehir’de doğan Berat Aktaş, ortaokulda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu ve Sahne Sanatları Lisesi’ni kazandı. 2016-2017 yıllarında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu’nda yer aldı. Genç sanatçı eğitimine halen aynı kurumda Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turunç ile devam ediyor.
Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.