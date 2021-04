HABERTURK.COM

Türk Nippon Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında sunduğu hizmetleri iş birlikleri ile geliştirerek sürdürüyor. Türk Nippon Sigorta, PTT Sigorta ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışan yakınlarına tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sağlayacak. Kurum çalışan yakınları, (anne, baba, eş, çocuk, kardeş) Türk Nippon Sigorta’nın TSS alanında vermiş olduğu ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek, sağlıklarını güvence altına alabilecekler. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Zorlu pandemi süreci ile sağlığımızın en önemli değerimiz olduğunu anladık. Bu kapsamda önemli bir adım atarak salgın hastalıkların teminat kapsamında olmamasına rağmen TSS poliçelerimize COVID-19’u dahil ettik. Uzun süredir iş ortağı olduğumuz PTT Sigorta ile bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza attık. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışan yakınlarına TSS güvencesi sağlayacağız, sağlıkları hakkında endişelerini giderebilecekleri ayrıcalıklı hizmetlerimizden faydalanabilecekler” ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİN GÜÇ KAYNAĞI ACENTELER'

Türk Nippon Sigorta olarak, ‘şirket–acente’ bağını derinden kurabilen ve bu güçle birlikte büyüyen bir sigorta şirketi olduklarını söyleyen Pamukçu; acentelerden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlıca değerlendirip, inandıkları her iş için destek verdiklerini kaydetti. Pamukçu, "Acentelerimizin her daim bizimle olduklarını bilmek, şirketimizin en büyük güç kaynağıdır. Acentelerimiz için her zaman yenilikleri takip eden, iletişime açık, farklılıklar yaratan bir Sigorta Şirketi olmaya özen göstermekteyiz. Bu sebeple acentelerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 19 Şubat da başlayıp 26 Mart'ta bitecek bir eğitim programı hazırladık. Tüm dünyada yaşanan pandemi sebebiyle eğitimlerimizi Zoom platformu üzerinden gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'2021 YILINDA DA ACENTELERİMİZ İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Pamukçu şunları kaydetti: "Üretimimizin büyük bir kısmını en önemli iş ortaklarımız olan acentelerimiz vasıtasıyla sağlıyoruz ve böyle de devam edeceğinin altını her zaman çizmek istiyoruz. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için her şeyden önemli. Şirket olarak, diğer şirket uygulamalarının dışında, acentelerimize karşı farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz. ‘TNS Kulüp’ uygulamamızda, bu dinamik yapının bir parçasıdır. TNS Kulüp acente uygulamamız ile şirketimizle çalışma gayreti gösteren tüm acentelerimizin farklı alanlarda çeşitli kazanımlar elde etmesini sağlıyoruz. Bu ay içerisinde acentelerimize başarılarından dolayı, hazırlatmış olduğumuz özel plaket ile teşekkürlerimizi sunacağız. Acentelerimiz bizim için, hep birlikte hareket ettiğimiz değerli iş ortaklarımızdır. Birlikte emek verip, birlikte inşa ettiğimiz başarılar, bugüne kadar aldığımız en büyük hediyedir. 2021 yılında da dengeli bir büyüme ve sürdürülebilir stratejiler ve fark yaratan ürünlerimiz ile sektörde ayrışma politikası izlemeye devam edeceğiz."

KONUT ASSİSTANS TEMİNATINDA BİR YENİLİK DAHA

Birçok ürünlerinde olduğu gibi konut ürünlerinde de sigortalıların ihtiyaçları doğrultusunda, asistans teminatlarında bir yenilik daha yaptıklarını belirten Pamukçu, "Kuru temizleme- halı yıkama, koltuk yıkama, kombi ve klima bakım tasarruf planına ek olarak evcil hayvan (pet) tasarruf planını dahil ettik. Sigortalılarımızın her daim yanlarında olmaya, ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün-ürün geliştirme süreçlerimize devam edeceğiz" dedi.