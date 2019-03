Küresel robot yarışması FRC’nin (FIRST Robotics Competition),İstanbul Bosphorus ayağında finalist olan 7840 Emoner takımı, dünya şampiyonası için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi bünyesindeki öğrenciler tarafından oluşturulan robotik takımı 7840 Emoner, FIRST Vakfı tarafından lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası robotik yarışması kapsamında 5-7 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen FRC Istanbul Bosphorus'da ikinci olarak Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmada ikincilik ödülünün yanı sıra en yüksek puan toplayan takım ödülünü de alan 7840 Emoner, ABD'nin Houston şehrinde yapılacak olan Championship Robot yarışmasında diğer finalistlerle yarışacak.

Emoner Robotics 7840 Robotik Takımı, bu kapsamda uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etmek için sponsor arayışına başladığını duyurdu. Emoner Robotics 7840 Robotik Takımı’ndan konuyla ilgili olarak Change.org üzerinden de “İstanbul Bosphorus Finalisti Emoner Robotics'e, Dünya Şampiyonasında Destek Olun” başlığıyla bir kampanya başlattı.

UZAY MADENCİLİĞİ İÇİN GELİŞTİRDİLER

Takımdan yapılan açıklamada, yarışma ve geliştirilen robot ile ilgili olarak şu bilgiler verildi: