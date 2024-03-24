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        Haberler Magazin Türk Rambo Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti

        Türk Rambo Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti

        'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar, hayatını kaybetti. Kebapçılar, vücut geliştirme sporunda derecelere sahipti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:50
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        Türk Rambo hayatını kaybetti
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        Vücut geliştirme sporunda dereceleri bulunan, oyunculuk da yapan 'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.

        1980'li yıllarda 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri bulunan Serdar Kebapçılar, spora 12 yaşında halterle başladı. 1978'de vücut geliştirme sporunda dünya 6’ncısı olan Kebapçılar'ın rol aldığı filmler, video sektöründe yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

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        #Serdar Kebapçılar
        #Türk Rambo
        #rambo
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