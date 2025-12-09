Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.167,84 %-0,19
        DOLAR 42,5823 %0,02
        EURO 49,6392 %0,14
        GRAM ALTIN 5.755,90 %0,33
        FAİZ 38,14 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 80,16 %0,74
        BITCOIN 90.184,00 %-1,26
        GBP/TRY 56,8405 %0,16
        EUR/USD 1,1648 %0,09
        BRENT 62,50 %0,02
        ÇEYREK ALTIN 9.410,90 %0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk somonu 18 ülkeye ihraç edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Türk somonu 18 ülkeye ihraç edildi

        Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde 18 ülkeye yapılan Türk somonu ihracatı 164 milyon 725 bin 741 dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:19 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk somonu 18 ülkeye ihraç edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 11 ayında bölgeden 18 ülkeye 25 bin 186 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 164 milyon 725 bin 741 dolar gelir sağlandığını bildiren Kobya, söz konusu ürün ihracatında Rusya'nın başı çektiğini belirtti.

        Kobya, Rusya'ya 91 milyon 31 bin 963 dolarlık Türk somonu dış satımı yapıldığını aktararak, "Rusya'yı, 26 milyon 248 bin 566 dolarla Vietnam, 21 milyon 892 bin 521 dolarla Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'ya da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.

        Bölge ihracatının 119 milyon 938 bin 596 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye 17 bin 992 ton Türk somonu satıldığını kaydetti.

        Kobya, bölge ve Trabzon olarak Türk somonu ihracatının artırılması için yeni hedef ülkeler ile katma değeri yüksek ürün çeşitlerine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Beşiktaş'ın pozisyonunda penaltı var mıydı?
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Arkadaşının taksisini çalıp haşat etti! O anlar kamerada!
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        "İzmir, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor!"
        "İzmir, Manisa'nın su kaynaklarını da kurutuyor!"