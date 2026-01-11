Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Türk somonu ihracatı 2025'te 520 milyon doları aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Türk somonu ihracatı 2025'te 520 milyon doları aştı

        Türkiye'nin somon ihracatı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artarak 520 milyon 281 bin 294 dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 11.01.2026 - 14:20
        Türk somonu ihracatı 520 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere nakledilerek yetiştirilen Türk somonunda 2024'te 458 milyon 517 bin 96 dolar olan ihracat, 2025'te 520 milyon 281 bin 294 dolara yükseldi.

        Miktar bazındaki ihracat ise 74 bin 832 tondan 79 bin 112 tona çıktı. Böylece geçen yıl yapılan ihracat, önceki yıla kıyasla miktarda yaklaşık yüzde 6, değerde ise yüzde 13 arttı.

        Türkiye'den geçen yıl, Rusya başta olmak üzere 34 ülkeye Türk somonu satıldı.

        Rusya Federasyonu'na 2025'te 378 milyon 721 bin 622 dolarlık somon ihraç edildi. Rusya'ya bir önceki yıl ise 355 milyon 576 bin 41 dolarlık ihracat yapılmıştı.

        Bu kapsamda, Rusya Federasyonu'na yapılan somon ihracatı önceki yıla göre değerde yüzde 7 arttı. Rusya'yı 39 milyon 991 bin 151 dolarla Vietnam ve 33 milyon 349 bin 260 dolarla Belarus takip etti.

        Doğu Karadeniz'den de geçen yıl Rusya başta olmak üzere 19 ülkeye 27 bin 860 ton karşılığı 182 milyon 605 bin 813 dolarlık somon ihraç edildi.

