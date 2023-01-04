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Türk somonu Norveç somonuna rakip

Bozkırın ortasındaki Çekerek Barajı'nda kurulu tesislerde yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz’deki kafeslerde olgunlaştıktan sonra "Türk somonu" olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Türk somonu Norveç somonuna rakip
İHA

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemi ile yetiştirilen alabalıklar, belirli bir grama ulaştıktan sonra Karadeniz'deki tesislere gönderiliyor.

Alabalıklar, Karadeniz'de bulunan balık tesislerindeki kafeslerde olgunlaştıktan sonra Türk somonu olarak 36 ülkeye ihraç ediliyor.

Çekerek Barajı'ndaki 14 işletme, 90 kafeste yılda 2 bin ton alabalık yetiştiriyor. Üretilen alabalığın yaklaşık bin 300 tonu somon adayı olarak Karadeniz’deki tesislere gönderiliyor. Barajda yetiştirilen alabalıkların denize sevkiyatı TIR'larla karşılanıyor.

2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan Adnan Yılmaz, "Yaz sezonunda 3 gram olarak attığımız balıkları, Karadeniz Bölgesi’ne somon adayı olarak veriyoruz. Üretimden memnunuz, biz de bu sulardan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sevkiyat için TIR'larımız hazır, üretmeye devam ediyoruz. Bu balıkları Karadeniz’e gönderiyoruz. Kendi ürettiğimiz somonlar da var, onları da Avrupa ülkelerine gönderiyoruz" dedi.

Türk somonunun Norveç somonuna rakip olduğunu da söyleyen Yılmaz, "Balıklarımız Türk somonu, Norveç somonuna rakip. Çekerek Barajı'mızın suyu kaliteli, oksijeni yüksek ve su değeri güzel, dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz balıklar da ayrı bir tat, lezzet var" şeklinde konuştu.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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