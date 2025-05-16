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        Haberler Spor Basketbol STBL Türk Telekom: 93 - Beşiktaş Fibabanka: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş 14 maç sonra mağlup!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Müsabakayı ev sahibi ekip 93-75 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:23
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        Beşiktaş 14 maç sonra mağlup!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 18 sayı farkla 93-75 yendi.

        Bu sonuçla başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

        Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke

        Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek

        1. Periyot: 18-16

        Devre: 38-37

        3. Periyot: 67-56

        5 faulle oyundan çıkan: 38.48 İsmet Akpınar (Türk Telekom)

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