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Türk Telekom Ramazan ayı için yeni kampanyasını duyurdu

Türk Telekom, Ramazan kampanyaları ile mobil müşterilerine 10 GB internet ve dakika hediye edeceğini duyurdu. Numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterilerine yönelik kampanya 31 Mayıs’a kadar sürecek.

Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye internet - Haberler
Ramazan’da 10 GB hediye internet verecek
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HABERTURK.COM

Türk Telekom, GB ve dakika hediyelerinden oluşan Ramazan ayına yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom’a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından istediklerini seçebilecek. Kampanyaya katılım için “RAMAZAN 2021” yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli olacak.

Türk Telekom’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türk Telekom’un hediye kazandıran platformu Sil Süpür, her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri bol bol GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca Türk Telekom’un mobil uygulaması Online İşlemler’e girip Sil Süpür oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor” denildi.

Açıklamaya göre Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9.18 TL’ye, “Online İşlemler” uygulamasından veya “Sahur 30GB” yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından edinebilecek.

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