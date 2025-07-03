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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nu transfet ettiğini açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı!

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:20
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        Doğuş Özdemiroğlu, Türk Telekom'da!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes'te tamamlayan Doğuş Özdemiroğlu'nu takımımıza kattık. Ailemize hoş geldin Doğuş Özdemiroğlu." denildi.

        Geçen sezon 45 maçta 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele eden 29 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Türk Telekom forması giyecek.

        Öte yandan Türk Telekom, İsmet Akpınar ve Yoan Makooundou'yla ise yollarını ayırdığını duyurdu.

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