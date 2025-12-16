Türk Telekom, Fransız ekibini ağırlıyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. maçında yarın sahasında Fransız kulübü Cosea JL Bourg ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Türk Telekom, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta 3'üncü, Cosea JL Bourg ise 8 galibiyet, 2 yenilgiyle 2'nci sırada yer alıyor.
Gruptaki ilk maçı seyircisi önünde 88-80 kazanan Cosea JL Bourg'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.