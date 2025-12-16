Habertürk
        Türk Telekom, Fransız ekibini ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, Fransız ekibini ağırlıyor

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. maçında yarın sahasında Fransız kulübü Cosea JL Bourg ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:48
        Türk Telekom, Fransız ekibini ağırlıyor!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 11. maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın ekibi Fransız ekibi Cosea JL Bourg'u konuk edecek.

        Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

        Türk Telekom, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta 3'üncü, Cosea JL Bourg ise 8 galibiyet, 2 yenilgiyle 2'nci sırada yer alıyor.

        Gruptaki ilk maçı seyircisi önünde 88-80 kazanan Cosea JL Bourg'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

