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Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime, 200’er bin TL

Türk Telekom’un girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 9. dönem başvuruları 1 Mart’ta açılacak. PİLOT programına kabul edilecek ekip sayısı 20’ye yükselirken, girişimlere verilecek nakit destek 200 bin TL olarak belirlendi

Türk Telekom PİLOT’tan 20 girişime, 200’er bin TL
HABERTURK.COM

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek ekip sayısı 20’ye yükselirken, girişimlere verilecek nakit desteği de 200 bin TL olarak belirlendi. Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek.

"850 KİŞİYE İSTİHDAM, 60 MİLYON TL CİRO"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, PİLOT ile yerli ve milli girişimlere destek olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar PİLOT’tan mezun 73 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik. Mezun girişimlerimizin 2020 yılında 850 kişiye istihdam sağladığını ve 60 milyon TL ciro elde ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Hedefimiz çok daha fazlası. Bunun için yeni döneme kabul edilecek girişim sayısını ve onlara sunacağımız nakit desteğini artırırdık. Ayrıca PİLOT’a yurt dışı program ekleyerek içeriği daha da zenginleştirdik. Türk Telekom olarak teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla girişimlere destek olmaya ve TT Ventures ile yatırım yaparak onları büyütmeye devam edeceğiz. Girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine şimdiden başarılar diliyorum.”

PROGRAMA PLUG&PLAY'İN 4 HAFTALIK AMERİKA PROGRAMI EKLENDİ

Yapılan açıklamaya göre, başvurular sonucunda seçilen 20 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Programa katılan ekipler Türk Telekom ile işbirliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkanı yakalayacaklar. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Şehir dışından programa katılacak ekipler konaklama imkanından faydalanabilecek. Program sonunda 20 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılacaklar. Bu sayede girişimler, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle işbirliği yapma imkanı elde edecekler.

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