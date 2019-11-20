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Türk ve Rus askerlerinden dokuzuncu ortak devriye

HABERTURK.COM / AA

Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı Soçi Mutabakatı uyarınca, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin sınır bölgelerinden çekilip çekilmediğini kontrol amacıyla düzenlenmesine karar verilen ortak kara devriyelerinin dokuzuncusu gerçekleştirildi.

Suriye sınırında ortak devriyeler sürüyor

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda dokuzuncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Türkiye ve Rusya, geçen ay imzaladıkları Soçi Mutabakatı uyarınca, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin sınır bölgelerinden çekilip çekilmediğini kontrol amacıyla ortak kara devriyeleri düzenlemeye karar vermişti.

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