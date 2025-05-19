Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 106. yılı dolayısıyla ülkeninm dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu anlamlı günde, özel gösteri uçuşlarıyla tanınan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Samsun semalarında olacak. Türk Yıldızları, 19 Mayıs’a özel olarak Samsun’da muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Peki, Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...